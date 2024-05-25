Редкий спорткар с отсоединяемым хвостом в честь машины 1960-х дебютировал на публике

На мероприятии FuoriConcorso, которое проходит в эти дни на озере Комо в Италии, впервые появился на публике спорткар AGTZ Twin Tail, созданный Zagato совместно с La Squadra. Автомобиль отличает массивная задняя часть, эстетически отсылающая к спорткару Alpine A220 1960-х годов. При желании хвост можно снять и придать машине более традиционные пропорции.

AGTZ Twin Tail без хвоста Фото: Zagato

Спорткар AGTZ Twin Tail был анонсирован ещё в феврале этого года, а на FuoriConcorso его впервые можно было увидеть своими глазами. На мероприятии публике был представлен прототип автомобиля — шасси с индексом #00. В Zagato и La Squadra планируют выпустить машину тиражом в 19 экземпляров.

AGTZ Twin Tail без хвоста Фото: Zagato

«Наш проект посвящён людям, которые ищут в автомобиле нечто большее. Людям, которые ищут что-то, что не увидишь каждый день на улице. Людям, которые смотрят на автомобиль через призму искусства», — заявил основатель La Squadra Якуб Питрзак.

AGTZ Twin Tail Фото: Zagato

Сообщается, что до 100 км/ч AGTZ Twin Tail разгоняется менее чем за пять секунд, а максимальная скорость спорткара превышает 250 км/ч. Поставки машины начнутся в октябре 2024 года.