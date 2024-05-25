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Вассёр сказал, с какой трудностью может столкнуться Леклер из-за поул-позиции

Вассёр сказал, с какой трудностью может столкнуться Леклер из-за поул-позиции
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от гонки Гран-при Монако после успешного выступления команды в квалификации.

«Завтра состоится гонка, очки зарабатываются не в квалификации. Нам нужно сохранять спокойствие и готовиться к завтрашнему дню. Поул в Монако – это всегда хорошая позиция в гонке, но главное – это гонка, и завтра мы должны сделать свою работу.

Задача заключается в том, чтобы продолжить улучшаться на трассе, а это непросто, когда вы лидируете, поскольку у вас есть ощущение, что всё хорошо и вам не нужны сверхусилия. Но улучшаться нужно с каждым кругом и не лишаться этого до конца гонки», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Монако, начало – в 16:00 мск.

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