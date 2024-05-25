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Сайнсу и Хюлькенбергу грозит штраф за блокировки в квалификации

Сайнсу и Хюлькенбергу грозит штраф за блокировки в квалификации
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс и немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг могут потерять позиции на стартовой решётке Гран-при Монако Формулы-1. Сайнс и Хюлькенберг вызваны к стюардам по подозрению в создании помех Александеру Албону и Эстебану Окону, находившимся на быстрых кругах. Перед судьями предстанут и сами пилоты, которые могли пострадать из-за блокировок со стороны коллег.

Если вина Сайнса и Хюлькенберга будет подтверждена, то их могут оштрафовать потерей трёх позиций на стартовой решётке. В таком случае гонщик «Феррари» будет стартовать не третьим, а шестым, а представитель «Хааса» уйдёт в бой не 12-м, а 15-м.

Победу в квалификации Гран-при Монако Формулы-1 одержал напарник Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер.

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