Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен, Норрис, Расселл вызваны к стюардам Гран-при Монако

Ферстаппен, Норрис, Расселл вызваны к стюардам Гран-при Монако
Clive Mason/Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии

Лидера чемпионата Макса Ферстаппена и ещё нескольких гонщиков вызвали к стюардам Гран-при Монако после окончания третьей практики.

Пилота «Ред Булл» предположительно могут наказать за то, что он слишком медленно двигался по трассе (статья 33.4 Спортивного регламента).

Инцидент с Ферстаппеном произошёл под самый конец сессии после того, как он был вынужден прервать свою боевую попытку из-за трафика, в котором был и его напарник по команде Серхио Перес.

К стюардам также вызваны пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Норрис проезжал туннель на прогревочном круге, в то время как Расселл возвращался в боксы. Ландо упёрся в медленный «Мерседес» на выезде из туннеля, ему удалось избежать контакта, но он срезал шикану, после чего назвал по радио некоторых гонщиков «идиотами».

Материалы по теме
Леклер — лучший по итогам третьей тренировки ГП Монако, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android