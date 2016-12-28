Перес не считает, что будет лидером «Форс Индия» в 2017 году

Пилот «Форс Индия»не считает, что станет лидером команды просто потому, что его партнёром в 2017 году станет, проведший в Формуле-1 лишь пол сезона.«Я думаю, необходимо всегда максимально выкладываться в работе с инженерами, делая обратную связь лучшей из возможных, и это одинаково для всех. Будучи напарником с Нико или Дженсоном, ты должен делать свою работу и надеяться, что твой партнёр тоже двигается вперёд со своей стороны. Так добиваются улучшений.Неопытность Окона ничего не меняет. Я должен делать свою работу, как и в прежние годы. Приносить результат на трассе и за её пределами», — приводит слова Переса F1i.