Уперенко: организаторы «Дакара» немного усожнили задачу штурманам

Штурман команды «Контуртим» россиянинрассказал о нововведении в навигации, которое ввели организаторы ралли-марафона «Дакар-2017».«В этом году организаторы решили немного усложнить задачу и придумали следующую вещь: раньше, когда ты брал, так называемую, точку определённую, у тебя поправлялись данные в GPS, то есть расстояние в нём становилось такое же, как в дорожной карте. Сейчас они это отменили. То есть, это будет происходить только лишь на старте, финише и контрольных точках. И это, естественно, несколько усложняет работу в том плане, что раньше была какая-то лишняя подсказка и лишняя помощь, а теперь её не будет. Но в общем и целом, это будет даже интересно.Перед «Дакаром» шла речь про какую-то новую модель взятия точки, описывался в Интернете некий приём. Сейчас об этом не было сказано ни слова. Видимо, всё останется по-прежнему. Я думаю, что инновацией как раз будет то, что километраж больше не будет правиться в GPS», — рассказал Уперенко в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.