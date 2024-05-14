Кевин Магнуссен: я думал, что в следующем году мы снова будем напарниками с Хюлькенбергом

Кевин Магнуссен признался, что решение Нико Хюлькенберга перейти из «Хааса» в «Кик-Заубер»/«Ауди» стало для него неожиданностью.

«Честно говоря, я думал, что в следующем году снова будем я и Нико [Хюлькенберг]. Я думал, что это вполне вероятно. Но он воспользовался предложением «Кик-Заубера» и «Ауди». Я желаю ему всего наилучшего. Мы продолжим бороться и будем получать удовольствие от этого сезона.

На самом деле я считаю, что мы неплохо работаем вместе. Мы соперничаем, но мне это только на пользу. Не то чтобы мы мешали друг другу. Иногда в Формуле-1 это может быть очень опасно для жизни, а мы оба уже взрослые и достаточно разумные гонщики», — приводит слова датского гонщика издание Motorsport.