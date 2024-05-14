Бывший механик Хэмилтона рассказал, как Льюис может ослабить «Мерседес»

Марк Пристли, бывший механик Льюиса Хэмилтона в «Макларене», высказался о том как 39-летний гонщик невольно может ослабить свою нынешнюю команду «Мерседес». Для этого Льюис может забрать в «Феррари» своего давнего гоночного инженера Питера Боннингтона.

«В связи с уходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в конце этого года, еще не понятно, возьмет ли он с собой своего инженера Пита Боннингтона. Это стало бы ударом для «Мерседеса».

Он не только гоночный инженер Льюиса Хэмилтона, но и важный член команды в более широком инженерном плане. Он ключевая фигура, которого будет не хватать, если он уйдет.

Но в личном плане Льюису Хэмилтону будет намного легче освоиться в «Феррари», если рядом будет близкий человек, отношения с которым строились годами. Если он сможет взять его с собой, то у Льюиса будет гораздо больше шансов на успех», — сказал Пристли на своем Ютуб-канале.