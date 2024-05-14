«Они выбросили на свалку изначальную машину и пошли другим путём». Хилл – о «Макларене»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл рассказал, почему «Ред Булл» должна беспокоить победа «Макларена» на Гран-при Майами.

«Они поступили очень смело: выбросили на свалку первоначальную машину и сказали: «Ладно, мы пошли не тем путём. Нам нужно вернуться к тому варианту, который имеет больший потенциал».

И с тех пор, как они это сделали, они постепенно сокращали отставание. Их прогресс наверно один из самых быстрых в Формуле-1. Учитывая улучшение их темпа с середины прошлого года, я не удивлюсь, если в будущем они окажутся на вершине.

Это, должно быть, не особо сейчас беспокоит «Ред Булл», ведь чем вы ближе к идеалу, тем сложнее улучшаться, но скорость их прогресса феноменальна.

Им еще нужно превзойти «Ред Булл» в квалификации, завоевать поул, лидировать с нарастающим отрывом, показать самый быстрый круг. И тогда мы еще услышим жалобы Макса на недостаточную поворачиваемость его машины! Ему не понравилось то, что он не смог догнать Ландо в Майами. До этого в этом году мы еще такого не видели.

Где предел этой машины «Ред Булл»? Я думаю, в Майами мы поняли, что он есть. Я знаю, были разговоры о повреждении машины, но он [Ферстаппен] это опроверг», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.