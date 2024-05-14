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В США представили 1000-сильный Chevrolet Corvette. Таких построят лишь 60 штук

В США представили 1000-сильный Chevrolet Corvette. Таких построят лишь 60 штук
C8 Yenko/SC Corvette
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Компания Specialty Vehicle Engineering представила свой новый проект — C8 Yenko/SC Corvette с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. В этом году компания намерена выпустить десять таких автомобилей, а на 2025-й запланирован выпуск ещё пятидесяти. Таким образом общий тираж C8 Yenko/SC C8 Corvette составит лишь 60 экземпляров.

C8 Yenko/SC Corvette

C8 Yenko/SC Corvette

Фото: Specialty Vehicle Engineering

Под капотом у автомобиля 6,2-литровый двигатель LT2 с инновационной системой двойного турбонаддува, который в паре с модернизированной трансмиссией и переработанными системой подачи топлива и выхлопом развивает мощность в тысячу лошадиных сил. Стоимость автомобиля не сообщается.

C8 Yenko/SC Corvette

C8 Yenko/SC Corvette

Фото: Specialty Vehicle Engineering

Отметим, что ранее в галерее Art & Revs на продажу был выставлен ещё более редкий Corvette — 1 из 11 гоночных C5-R GT1, выигравших 31 гонку из 55, в которых участвовала эта модель.

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