Баттон: если бы Леклер захотел, то мог бы усложнить Хэмилтону жизнь в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон считает, что Шарль Леклер при желании мог бы усложнить жизнь своему будущему напарнику Льюису Хэмилтону.

«Я думаю, если бы Льюис был 7-8-летним вариантом себя самого, то это были бы непростые отношения. Но сейчас он кажется более спокойным и расслабленным, так что я не думаю, что у них возникнут какие-либо проблемы. Не больше, чем сейчас есть у Карлоса [Сайнса] и Шарля. Думаю ли я, что они хорошо сработаются? Да. Я считаю, что преимущества Шарля в том, что он знает команду, говорит по-итальянски.

Если бы он действительно захотел, то мог бы сильно усложнить Льюису жизнь в этой команде. Вы можете сказать, мол это не по-спортивному, но это часть гонок, и Нико Росберг вам это подтвердит. Но в данном случае я не вижу проблем между пилотами, всё будет зависеть от команды. Ведь это «Феррари», — сказал Баттон в эфире Sky Sports F1.