Николаев: сделаем всё возможное и невозможное, чтобы не огорчить болельщиков

Пилот «КАМАЗ-мастера»поделился своими ожиданиями от «Дакара-2017», официальный старт которого был дан 1 января в Асунсьоне.«Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление. Отношение людей очень искреннее. Скандируют «Руссия, Руссия!». Повсюду плакаты с фотографиями наших камазов. Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте, мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания», — цитирует Николаева официальный сайт команды.