«Мерседес» заплатит $ 5,2 млн за участие в сезоне-2017 Формулы-1

«Мерседес» заплатит рекордную стартовую плату за выступление в Формуле-1 в сезоне-2017. Её сумма составит $ 5,2 млн, сообщает Auto Motor und Sport.Сумма стартового взноса рассчитывается исходя из количества набранных за прошлый сезон очков. Их количество умножается на цену одного очка ($ 6194 для обладателя Кубка конструкторов и $ 5161 для остальных), а к полученной сумме прибавляется единый взнос в размере $ 516 тыс.Стартовые взносы за выступление в Формуле-1 в 2017 году:«Мерседес» — $ 5,2 млн«Ред Булл» — $ 2,9 млн«Феррари» — $ 2,6 млн«Форс Индия» — $ 1,4 млн«Уильямс» — $ 1,3 млн«Макларен» — $ 908 тыс.«Торо Россо» — $ 841 тыс.«Хаас» — $ 665 тыс.«Рено» — $ 557 тыс.«Заубер» — $ 526 тыс.«Манор» — $ 521 тыс.