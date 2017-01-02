«Мерседес» заплатит $ 5,2 млн за участие в сезоне-2017 Формулы-1

«Мерседес» заплатит рекордную стартовую плату за выступление в Формуле-1 в сезоне-2017. Её сумма составит $ 5,2 млн, сообщает Auto Motor und Sport.
Сумма стартового взноса рассчитывается исходя из количества набранных за прошлый сезон очков. Их количество умножается на цену одного очка ($ 6194 для обладателя Кубка конструкторов и $ 5161 для остальных), а к полученной сумме прибавляется единый взнос в размере $ 516 тыс.
Стартовые взносы за выступление в Формуле-1 в 2017 году:
«Мерседес» — $ 5,2 млн
«Ред Булл» — $ 2,9 млн
«Феррари» — $ 2,6 млн
«Форс Индия» — $ 1,4 млн
«Уильямс» — $ 1,3 млн
«Макларен» — $ 908 тыс.
«Торо Россо» — $ 841 тыс.
«Хаас» — $ 665 тыс.
«Рено» — $ 557 тыс.
«Заубер» — $ 526 тыс.
«Манор» — $ 521 тыс.