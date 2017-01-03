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Де Рой: ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного

3 января 2017, вторник. 16:38. Авто
Пилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился впечатлениями после стартового этапа «Дакара», во время которого он показал пятый результат.

«Если вы застрянете, то потеряете много времени, некоторые наши соперники застряли и потеряли около 20 минут. Мы не хотели рисковать. Финиш на пятом месте — отличный результат. У нас ничего не сломалось, всё нормально. Просто ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного. Мы немного застряли позади машины, поэтому потеряли немного времени. Думаю, на следующих этапах мы выступим сильнее», — рассказал де Рой в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — грузовики
Новости. Авто
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