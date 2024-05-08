Хорнер ответил, остались ли они с Ньюи друзьями после решения Эдриана покинуть «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о решении руководителя технического департамента команды Эдриана Ньюи покинуть её. Специалист уйдёт из австрийского гоночного коллектива по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года. По словам Кристиана, они с Эдрианом остаются друзьями.

«К сожалению, ничто не вечно. Эдриан проработал в «Уильямсе» семь лет, проработал в «Макларене» семь лет. Нам удалось провести с ним 18 лет, так что мы наслаждались замечательными моментами на трассе и вне её. Это было путешествие. Эдриан – мой друг, он крёстный отец моих детей, и мы останемся друзьями и дальше», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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