Шибалов: нам очень сильно мешали отставшие джипы

Гонщик «КАМАЗ-мастер»рассказал, что на втором этапе «Дакара» столкнулся с трафиком из джипов, что повлияло на его результат. Шибалов показал на этапе 15-е время.«Бывали моменты, когда въезжали в облако пыли и просто останавливались из-за нулевой видимости. Стояли практически в темноте, пока не садилась пыль. Затем чудом объехали джип, остановившийся в пыли между заборами, отгораживающими сельскохозяйственные угодья. Сегодня результат очень сильно зависел от удачи – насколько свободная перед тобой была дорога, настолько быстро ты и ехал. Ситуация усугубилась тем, что после первого CP треки ехавших до этого раздельно легкового и грузового зачёта сошлись и очень сильно нам мешали подотставшие джипы”, — цитирует Шибалова пресс-служба команды.