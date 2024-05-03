Магнуссен — на фоне слухов о Бермане в «Хаасе»: я тут не затем, чтобы заботиться о детях

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался на тему нового контракта с американской командой.

«Конкретных разговоров пока нет, но когда ты часть команды, то всё время говоришь об этом. Так что сейчас больше внимания я намерен уделить этому сезону, чем чему-либо ещё», — приводит слова Магнуссена Pit Debrief.

Также Кевин коснулся темы ухода Нико Хюлькенберга из «Хааса». Ранее стало известно, что немецкий пилот покинет команду по окончании этого сезона. Кто придёт на его место, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что это может быть юниор Оливер Берман.

«На самом деле я здесь не для того, чтобы заботиться о маленьких детях. Я занимаюсь этим дома. Надеюсь, парень, который будет с нами за рулём, будет таким же компетентным, профессиональным и последовательным, как Нико. Посмотрим, буду ли я сам за рулём другой машины», — сказал Магнуссен.

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