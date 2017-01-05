Хорнер: уверен, мы сможем справиться с конкуренцией Риккардо и Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команде не грозят серьёзные конфликты внутри коллектива между пилотами Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном.
«Проблем не избежны, но, уверен, мы сможем с ними справиться. Гран-при Малайзии — отличный тому пример. Мы позволили пилотам бороться между собой. Надеюсь, так будет продолжаться и в будущем. Конечно, эмоции после того этапа отличаются от победы на Сепанге в 2013 году, это показывает, что ситуация может измениться. Мне кажется, Даниэль и Макс уважают друг друга», — приводит слова Хонера Racer.
Напомним, Гран-при Малайзии 2016 года выиграл Даниэль Риккардо. Макс Ферстаппен финишировал вторым. В 2013 году этап в Малайзии «Ред Булл» также закончил победным дублем. Тогда выиграл Себастьян Феттель, а вторым финишировал Марк Уэббер, после чего между пилотами разгорелся конфликт.