Петерансель: совершенно заблудились на последнем отрезке

Пилот «Пежо»прокомментировал четвёртый этап ралли-марафона «Дакар», на котором показал четвёртый результат в зачёте внедорожников.«Для нас это был очень плохой день. Мы совершено заблудились на последнем отрезке. Нам пришлось остановиться, открыть кару и проверить наше местоположение, а затем попытаться найти решение. После того как мы абсолютно ушли с трассы, я попытался найти точку возврата. Я угодил в большую яму в реке и застрял в ней на 20 минут. Я немного повредил рулевое управление и сломал колесо. Так что это не был хороший день», — цитирует Петеранселя официальный сайт «Дакара».