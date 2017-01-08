Штурман Абу-Иссы недоволен затопленным местом для отдыха на «Дакаре»

Штурман гонщика «Мини»выразил недовольство плохими погодными условиями на бивуаке в Боливии в день отдыха на «Дакаре». Из-за ливня бивуак оказался залит водой.«Просто дерьмо! (Улыбается.) Очень много грязи. Мы не можем жаловаться на организаторов, но все знают, что в Боливии часто идут дожди, так что странно устраивать именно тут день отдыха. Это нехорошо для всех, а особенно для механиков», — заявил Пансери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.