Сотников выиграл седьмой этап «Дакара» среди грузовиков, де Рой лидирует в гонке

Россиянин Дмитрий Сотников выиграл седьмой этап ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков. Вторым стал Тон ван Генугтен. Третье место занял Федерико Вильягра.
В общем зачёте лидерство сохранил Жерар де Рой. Вторым идёт Сотников, третьим — Эдуард Николаев.
«Дакар». Грузовики. Седьмой этап
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 1:41:35
2. Тон ван Генугтен («Ивеко») +2:51
3. Федерико Вильягра («Ивеко») +3:37
4. Жерар де Рой («Ивеко») +4:25
5. Сергей Вязович (МАЗ) +5:22
6. Ханс Стейси (МАН) +7:10
7. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +7:59
8. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +8:05
9. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:23
10. Паскаль де Бар («Рено») +9:18
«Дакар». Грузовики. Общий зачёт
1. Жерар де Рой («Ивеко») — 15:52:07
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:11
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +5:57
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +20:12
5. Федерико Вильягра («Ивеко») +33:42
6. Паскаль де Бар («Рено») +37:18
7. Ханс Стейси (МАН) +46:15
8. Антон Шибалов (КАМАЗ) +46:37
9. Питер Верслёйс (МАН) +56:40
10. Йосимата Сугавара («Нино») +1:30:43