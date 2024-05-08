НАМИ показал обновлённый Aurus Senat изнутри

Институт ФГУП «НАМИ» показал интерьер обновлённого Aurus Senat. Напомним, рестайлинговая версия седана премиум-класса была представлена 7 мая — в день инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которой также дебютировал обновлённый Aurus Senat Limousine.

Интерьер Aurus Senat Фото: ФГУП «НАМИ»

Салон новой версии Aurus Senat отличает крупный центральный сенсорный экран мультимедийной системы, а также изменённые комбинация бортовых приборов и селектор трансмиссии, цифровое салонное зеркало и улучшенная эргономика водителя и пассажиров.

Салон Aurus Senat Фото: ФГУП «НАМИ»

Напомним, обновлённый Aurus Senat был представлен как новый этап развития идеи в рамках концепции единой модульной системы. Для новой модели была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, а также более технократичный облик.

Задние кресла Aurus Senat Фото: ФГУП «НАМИ»

Вместе с автомобилем также был представлен электрический мотоцикл сопровождения Aurus Merlon, способный разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за четыре секунды и развивать 225 км/ч.