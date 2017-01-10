Восьмой СУ «Дакара» для грузовиков будет сокращён почти в три раза

Организаторы «Дакара-2017» приняли решение сократить восьмой спецучасток для грузовиков почти в три раза. Как и предыдущие этапы, восьмой будет сокращён из-за плохой погоды.«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачёта будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров “тяжёлому зачёту” предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — сообщается в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».