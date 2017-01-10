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Восьмой СУ «Дакара» для грузовиков будет сокращён почти в три раза

10 января 2017, вторник. 12:31. Авто
Организаторы «Дакара-2017» приняли решение сократить восьмой спецучасток для грузовиков почти в три раза. Как и предыдущие этапы, восьмой будет сокращён из-за плохой погоды.

«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачёта будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров “тяжёлому зачёту” предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — сообщается в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
КАМАЗ-мастер Дакар — грузовики
Новости. Авто
10 января 2017, вторник
12:31 Восьмой СУ «Дакара» для грузовиков будет сокращён почти в три раза
12:01 «КАМАЗ-мастер» на седьмом СУ «Дакара-2017»
11:27 Иванютин: седьмой СУ «Дакара» был коротким, но показался очень тяжёлым
11:20 Маганов: в первый день марафонского этапа старались максимально беречь технику
11:14 С. Шихотаров: были места, где вроде сухо, а на самом деле грязи по колено
10:54 Кирпилев: угодили в песчаную ловушку и думали, что уже не выберемся
10:36 Уперенко: организаторы поступили мудро, «обрезав» седьмой этап «Дакара»
09:47 Куприянов: 25 минут потеряли из-за «посадки» в песках, затем ещё пробили колесо
09:35 Каргинов: мавританские пески необычны тем, что это не дюны
00:29 Сотников выиграл седьмой этап «Дакара» среди грузовиков, де Рой лидирует в гонке
00:19 Маганов выиграл седьмой этап «Дакара» в классе мотовездеходов
9 января 2017, понедельник
23:55 Петров: Боттас может выступить на одном уровне с Хэмилтоном
22:50 Петерансель выиграл 7-й этап «Дакара» среди внедорожников и сохранил лидерство
22:27 Григоров: безобразие по отношению к КАМАЗу происходит последние 15-20 лет
22:13 Карякин выиграл 7-й этап «Дакара» среди квадроциклов и стал лидером гонки
22:06 Когогин: организаторы «Дакара» делают всё, чтобы сменить КАМАЗ в лидерах
21:50 Брабек выиграл седьмой этап «Дакара» среди мотоциклов, Иванютин — 46-й
20:40 Васильев выиграл седьмой этап «Африка Рейс» и упрочил лидерство в общем зачёте
20:23 Падди Лоу может стать руководителем «Уильямса»
20:11 Гутьеррес выступит на этапе Формулы-E в Мехико
19:20 Квят: все уже знают, что я встречаюсь с девушкой из семьи Пике
18:35 Вольф: в 1994 году мне предлагали стать пилотом Формулы-1
18:04 Михаэль Шумахер включён в Зал славы немецкого спорта
17:19 Перес признан лучшим гонщиком Латинской Америки в 2016 году
17:09 Ардавичус: на самом деле караван «Дакара-2017» потерял уже порядка 30% техники
16:03 Росберг готовится к сезону диванного отпуска
14:59 «Пежо» не планирует использовать командную тактику во вторую неделю «Дакара»
14:51 Култхард снялся в рекламном ролике в роли безумного таксиста
14:42 Аль-Раджи возобновит борьбу на «Дакаре-2017»
14:39 Хюлькенберг чувствует себя счастливым и без места в «Мерседесе»
14:22 Агошков: из двигателя вытекло масло, внутри всё размолочено — обидный сход
14:13 Карякин: новая трасса 7-го СУ — это объединение маршрутов 6-го и 7-го этапов
14:12 Том Коронел: в день отдыха я работал!
14:09 Глава команды Маганова: держим в уме марафонский этап, нужно всё проверить
13:41 Источник: «Хонда» решила перенять философию «Мерседеса» в новом двигателе
12:47 Масса расторг контракт с командой Формулы-Е ради возвращения в Ф-1
12:20 «КАМАЗ-мастер» отчитался о дне отдыха на «Дакаре»
11:55 И. Шихотаров: в день отдыха на «Дакаре» отдыхает только экипаж
11:27 Шихотаров: больше всего понравился забавный СУ с жарой под 45 градусов и грязью
10:50 Маганов: на 5-м СУ были хитрые места, где даже топ-пилоты плутали по 30-40 минут
10:24 Шихотаров: в день отдыха проводится углублённая подготовка ко второй части гонки
10:13 Куприянов: странно, что на шестом этапе нас обогнал лишь один внедорожник
09:48 Серрадори выиграл шестой этап Africa Race, Васильев — пятый
01:22 Седьмой этап «Дакара» сокращён вдвое из-за погодных условий
00:06 Вязович: пугали отменой этапов «Дакара» из-за засухи, а стоим по колено в воде
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