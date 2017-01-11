Директор «Дакара»: катастрофа в деревне важнее гонки

Директор ралли-рейда «Дакар»прокомментировал отмену девятого этапа гонки из-за схода оползня. Организаторы гонки перенаправили свои силы на помощь деревне Волкан, сильно пострадавшей от стихии.«Это печально, но, учитывая то, что случилось с деревней, я не думаю, что автоспорт сейчас важнее всего. Мы уже девять лет приезжаем в Аргентину, знали об этих условиях, просто в этом году невероятно злобная погода. Тут мы мало что можем сделать. Все остальные этапы мы провели в хороших условиях, но теперь катастрофа важнее.Хорошая организация — гибкая организация, не парализованная. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы „Дакар“-2017 продолжился», — приводит слова Лавина Motorsport.