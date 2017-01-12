Абитебуль: «Рено» — это не команда Вассёра

Управляющий директор «Рено»подтвердил наличие разногласий с, который 11 января покинул пост руководителя команды из Энстоуна.«Структура управления была проблемной для Фредерика, которому нужно изрядное количество автономии, потому что так было всегда в его жизни. Когда вы входите в структуру, основателем или владельцем которой не являетесь и которая не носит вашего имени, то это накладывает на вас обязательства следовать установленному процессу принятия решений.Это команда «Рено», это не команда Фредерика Вассёра или Сириля Абитебуля. Это и было главным в нашей неспособности сотрудничать в гармонии и стабильности», — рассказал Абитебуль в интервью французскому изданию Infosport+.