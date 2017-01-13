Вязович: заблудились и застряли между скал, но потом отыграли все позиции

Гонщик «МАЗа»рассказал о 10-м этапе «Дакара-2017», на котором белорусу удалось показать седьмой результат. В общем зачёте Вязович идёт 13-м.«Нам повезло со стартовой позицией. Мы, стартовав за Дмитрием Сотниковым и грузовиком №507 IVECO Ван Гентугтена, чувствовали себя комфортно с двухминутным отрывом. Умудрились заблудиться и серьёзно застрять между скал – долго разворачивались, потратив минут 10. Когда вернулись на трек, нас обогнал к тому времени Василевский, но мы сумели его догнать. Без проблем завершили первый спецучасток, пошли на второй, сумев отыграть все наши позиции, и финишировали с отставанием от лидера в 15 минут.С навигацией было непросто: это настоящий дакаровский спецучасток, тяжёлый, на выносливость. Таких спецучастков мы ждали дней пять. Кондиционер уже давно не работает. Не всё для команды было гладко сегодня — у Александра Василевского были медленные проколы, шли на подкачке, потеряли много времени. Завтра будем идти на всё 100%», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.