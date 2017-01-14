Карякин выиграл 11-й этап «Дакара» среди квадроциклов

Россиянин Сергей Карякин выиграл 11-й этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди квадроциклов. Второе время показал Дэниэль Домашевски, третий — Рафал Соник.
«Дакар». Квадроциклы. 11-й этап
1. Сергей Карякин (Yamaha) 3:58:22
2. Дэниэль Домашевски (Honda) +20:41
3. Рафал Соник (Yamaha) +23:49
4. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +36:08
5. Кес Колен (Barren racer) +39:39
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9. Игнасио Касале (Yamaha) +55:19
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (Yamaha) 38:36:55
2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:16:24
3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +4:21:06
4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33:01
5. Бруно да Коста (Yamaha) +5:57:32