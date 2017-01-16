«Мерседес» подтвердил подписание контракта с Боттасом
16 января 2017, понедельник. 18:37.
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«Мерседес» подтвердил, что Валттери Боттас
будет пилотом команды в 2017 году. Боттас займёт место завершившего карьеру Нико Росберга
и составит пару с Льюисом Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже представил Боттаса команде на базе. Ранее «Уильямс» объявил о том, что Боттас перейдёт в «Мерседес», а его место займёт Фелипе Масса.
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