Вольф назвал ошибку, стоившую Хэмилтону возможности обойти Ферстаппена в Монако

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об ошибке, совершённой командой в гонке Гран-при Монако.

По словам Вольфа, пит-уолл не смог донести до Льюиса Хэмилтона сообщение о том, что первый круг после пит-стопа, совершённого после аварии Серхио Переса и двух «Хаасов», может стать решающим в его борьбе с Максом Ферстаппеном, ехавшим перед ним.

Отметим, что и Хэмилтон, и Ферстаппен перешли на «медиум» перед рестартом и британец первым заехал в боксы на 51-м круге.

«На пит-уолле возникло недопонимание, мы ошиблись. Круг выезда из боксов был решающим, это могла быть попытка совершить андеркат. Однако возникла дискуссия, выдержат ли это шины. Итак, сообщение, которое получил Льюис, было в лучшем случае запутанным, а скорее, даже ошибочным», — приводит слова Вольфа Motorsport.