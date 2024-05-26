Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф назвал ошибку, стоившую Хэмилтону возможности обойти Ферстаппена в Монако

Вольф назвал ошибку, стоившую Хэмилтону возможности обойти Ферстаппена в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об ошибке, совершённой командой в гонке Гран-при Монако.

По словам Вольфа, пит-уолл не смог донести до Льюиса Хэмилтона сообщение о том, что первый круг после пит-стопа, совершённого после аварии Серхио Переса и двух «Хаасов», может стать решающим в его борьбе с Максом Ферстаппеном, ехавшим перед ним.

Отметим, что и Хэмилтон, и Ферстаппен перешли на «медиум» перед рестартом и британец первым заехал в боксы на 51-м круге.

«На пит-уолле возникло недопонимание, мы ошиблись. Круг выезда из боксов был решающим, это могла быть попытка совершить андеркат. Однако возникла дискуссия, выдержат ли это шины. Итак, сообщение, которое получил Льюис, было в лучшем случае запутанным, а скорее, даже ошибочным», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Материалы по теме
Ферстаппен признался, что отставал от своего нормального времени круга на четыре секунды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android