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Князь Монако Альбер II вопреки традициям принял участие в обливании шампанским

Князь Монако Альбер II вопреки традициям принял участие в обливании шампанским
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Князь Монако Альбер II принял участие в обливании шампанским на призовом подиуме гонки Формулы-1, состоявшейся сегодня, 26 мая, на городской трассе его княжества.

Победу на Гран-при Монако одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял гонщик «Макларена» Пиастри, а замкнул призовую тройку восьмого этапа Формулы-1 сезона-2024 ещё один пилот «Феррари» — Карлос Сайнс.

Князь Монако Альбер II

Князь Монако Альбер II

Фото: Кадр из трансляции

Все они традиционно принялись обливать друг друга шампанским в конце церемонии награждения. Обычно официальные лица поскорее уходят с награждения, чтобы не попасть под брызги игристого напитка, традиционно так ранее делал и князь Альбер. Но на этот раз он остался с пилотами и отпраздновал с ними победу монегаска Леклера.

Для Шарля это была первая домашняя победа в Формуле-1.

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