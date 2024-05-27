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Расселл думал, что может победить на Гран-при Монако, но всё испортил красный флаг

Расселл думал, что может победить на Гран-при Монако, но всё испортил красный флаг
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что считал, что у него был шанс на победу на Гран-при Монако, но его надежды разрушили красные флаги после аварии Серхио Переса и Кевина Магнуссена.

«Когда мы выстроились на стартовой решётке и я был на жёстких шинах, а четыре гонщика впереди были на «медиуме», то подумал: «Это идеально».

Затем, когда у Карлоса случился прокол, я искренне подумал: «У нас есть шанс» – минимум на подиум, а может, даже на победу – ведь мы были на другой тактике. Мы просто собирались немного поиграть со стратегией, чтобы повысить свои шансы. Но как только появился этот красный флаг, всё улетучилось», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

Джордж Расселл занял на Гран-при Монако пятое место.

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