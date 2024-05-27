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Названы свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1, «Мерседес» — вновь в списке

Названы свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1, «Мерседес» — вновь в списке
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Известный автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился подробностями относительно вариантов продолжения карьеры главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи после ухода из австрийской команды.

Помимо «Уильямса» и «Макларена», которые уже связывались с Эдрианом, претендентами на нынешнего сотрудника «Ред Булл» являются «Мерседес» и «Астон Мартин». Сообщается, что «Мерседес» уже контактировал с Ньюи, а владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл считает, что в технический штаб им нужен именно такой человек, как Эдриан.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что «Мерседес» якобы больше не заинтересован в подписании Ньюи.

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