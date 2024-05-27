Названы свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1, «Мерседес» — вновь в списке

Известный автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился подробностями относительно вариантов продолжения карьеры главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи после ухода из австрийской команды.

Помимо «Уильямса» и «Макларена», которые уже связывались с Эдрианом, претендентами на нынешнего сотрудника «Ред Булл» являются «Мерседес» и «Астон Мартин». Сообщается, что «Мерседес» уже контактировал с Ньюи, а владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл считает, что в технический штаб им нужен именно такой человек, как Эдриан.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что «Мерседес» якобы больше не заинтересован в подписании Ньюи.

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