Марко рассказал, во сколько обойдётся «Ред Булл» авария Переса в Монако

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил удивление решением стюардов ФИА не продолжать расследование аварии на старте сегодняшней гонки, а также рассказал, во сколько этот инцидент обойдётся австрийской команде.

«Я удивлён, как быстро они рассмотрели этот инцидент. Но, к сожалению, мы уже вряд ли сможем повлиять на это решение.

С одной стороны, это был опасный инцидент, а с другой – мы получили ущерб, который составляет $ 2-3 млн. Это сильно скажется на нашем бюджете в условиях ограничения затрат в Формуле-1», — приводит слова 81-летнего австрийца немецкая редакция Sky Sports.

На первом круге Гран-при Монако произошла авария, в которой, участвовали гонщики «Хааса» и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. После этого все трое сошли с дистанции.