«Это уже не гонка». Кристиан Хорнер призвал к реформе Гран-при Монако

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что прошедший Гран-при Монако должен заставить руководство Формулы-1 задуматься о его реформировании.

«Гонка получилась очень однообразной. Десятка лучших не изменилась, а красный флаг фактически убил гонку, все просто доехали до финиша. На это следует обратить внимание. Это уже не гонка, когда вы сбавляете в темпе три-четыре секунды, потому что у другой машины нет шансов на обгон.

Монако – прекрасное место для гонок, но машины стали настолько большими, что это создаёт вопрос о возможности обгона. Первая десятка не изменилась, в топ-10 не было ни одного обгона. Это прекрасное место, у него большая история, но всё подлежит развитию. Машины стали очень большими, по сравнению с машинами десятилетней давности они увеличились почти вдвое», — приводит слова Хорнера ESPN.