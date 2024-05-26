Леклер рассказал, что из-за слёз с трудом видел трассу в гонке Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что на последних кругах Гран-при Монако ему было трудно видеть трассу сквозь слёзы, так как он думал о своём отце Эрве, который скончался в 2017 году, когда Леклер выступал в Формуле-2, и старшем товарище Жюле Бьянки, погибшем в 2014 году после аварии на «Сузуке».

«За два или три круга до финиша, когда я выехал из туннеля, то понял, что мне плохо видно, потому что глаза стали немного слезиться. Я сказал себе: «Шарль, только не сейчас, тебе ещё осталось два-три круга до победы».

Потом я собрался и пересёк финиш очень радостным и невероятно счастливым. Для меня это очень много значит. Это гонка, которую я мечтал выиграть с детства. Страсть к гонкам привил мне отец, он сделал всё, чтобы я оказался здесь.

Мама тоже была возле подиума, вместе с моими братьями, моей девушкой, всеми моими друзьями… все здесь, поэтому это такое особенное событие.

Сегодня я думал о многих людях – о Жюле, отце. В других гонках такого обычно нет. Обычно я полностью сосредоточен на пилотировании машины, но сегодня мне было трудно сдержаться. Когда я пересёк финишную черту, было много эмоций.

В целом я невероятно счастлив. Сегодня вечером я собираюсь веселиться как животное. Мне нужна скидка на сегодняшний вечер», — приводит слова Леклера издание Motorsport.