Шарль Леклер прервал серию из 12 нереализованных поулов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прервал серию из 12 нереализованных побед в квалификациях.
Череда поулов, после которых Леклер не смог победить в гонке, началась с этапа в Майами 2022 года и завершилась только в мае 2024-го. Напомним, сегодня, 26 мая, Леклер стал победителем Гран-при Монако, впервые в карьере поднявшись на высшую ступень пьедестала в домашней гонке.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.
4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.
8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.