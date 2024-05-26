Шарль Леклер прервал серию из 12 нереализованных поулов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прервал серию из 12 нереализованных побед в квалификациях.

Череда поулов, после которых Леклер не смог победить в гонке, началась с этапа в Майами 2022 года и завершилась только в мае 2024-го. Напомним, сегодня, 26 мая, Леклер стал победителем Гран-при Монако, впервые в карьере поднявшись на высшую ступень пьедестала в домашней гонке.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.

4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.

8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.