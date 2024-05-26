Перес заявил, что Магнуссен должен быть наказан за аварию с ним

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аварию с Кевином Магнуссеном из «Хааса» в гонке Гран-при Монако.

Напомним, мексиканец при разгоне задел правым задним колесом антикрыло Магнуссена, после чего машину «Ред Булл» закрутило и она задела Хюлькенберга, получив серьёзные повреждения.

«С моего места вы бы точно не увидели машину Кевина. Стена становилась всё ближе и ближе, и было два выхода: либо контакт с моей машиной, либо со шлагбаумом. Места для двух машин попросту не было, и в какой-то момент ему пришлось это осознать.

Я оказывался в таких ситуациях, и много раз, и вам просто нужно понять, что настал момент отступить. Я очень удивлён [отсутствием расследования], учитывая размер ущерба и того, насколько это было опасно. Я очень удивлён», — приводит слова Переса издание Motorsport.