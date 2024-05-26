«Не ждите от детей слишком многого». Чемпион NASCAR Блейни — о Бронни Джеймсе

Чемпион NASCAR Cup Series 2023 года Райан Блейни прокомментировал ажиотаж вокруг Бронни Джеймса, сына четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«На него оказывается огромное давление, самое большое в его жизни. Я имею в виду, что быть ребёнком Леброна Джеймса, одного из величайших баскетболистов в истории этого спорта, это огромное давление.

Мне сейчас 30, я смотрю на 18-летних детей с большими ожиданиями, которые взвалены на их плечи. Все хотят, чтобы они были идеальными. Но они всего лишь дети. Не ждите от них слишком многого.

Просто позвольте им делать своё дело. Позвольте им расти, быть теми, кем они хотят быть», — сказал в интервью Fox News Райан Блейни, сын известного автогонщика Дэйва Блейни, который провёл 473 гонки в NASCAR.