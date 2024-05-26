Ферстаппен признался, что отставал от своего нормального времени круга на четыре секунды

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, где он финишировал шестым.

«Для меня эта гонка была невероятно скучной. Когда появился красный флаг, стратегии тут же пришёл конец. В концовке мы ехали, преимущественно обороняясь. Было понятно, что «медиум» уязвимей, чем «хард». Я не собирался обгонять Джорджа.

Мы сохранили шины к пит-стопу. Я ехал очень спокойно, отставание от обычного времени круга составляло около четырёх секунд. Когда Льюис заехал в боксы, я понимал, что мне нужно гнать изо всех сил. Также немного беспокоил трафик, второй сектор не был оптимальным. Но пит-стоп получился хорошим», — приводит слова Ферстаппена издание Viaplay.