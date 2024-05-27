Норрис объяснил, почему красный флаг негативно повлиял на гонку в Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся вчера, 26 мая, в Монте-Карло. Напомним, британец финишировал четвёртым, его напарник австралиец Оскар Пиастри стал вторым.

«Красный флаг упростил ситуацию и сделал гонку менее насыщенной, чем обычно это бывает в Монако. Хороший результат для команды, к которому не сильно нужно было стремиться. Всегда думаешь о том, что ты мог или должен был сделать, но на это нельзя ответить правильно. Мы сделали то, что могли, и я считаю, что темп был хорош. Четвёртое и второе место по-прежнему потрясающий результат для нас», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Победителем Гран-при Монако стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.