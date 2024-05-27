Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис объяснил, почему красный флаг негативно повлиял на гонку в Монако

Норрис объяснил, почему красный флаг негативно повлиял на гонку в Монако
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся вчера, 26 мая, в Монте-Карло. Напомним, британец финишировал четвёртым, его напарник австралиец Оскар Пиастри стал вторым.

«Красный флаг упростил ситуацию и сделал гонку менее насыщенной, чем обычно это бывает в Монако. Хороший результат для команды, к которому не сильно нужно было стремиться. Всегда думаешь о том, что ты мог или должен был сделать, но на это нельзя ответить правильно. Мы сделали то, что могли, и я считаю, что темп был хорош. Четвёртое и второе место по-прежнему потрясающий результат для нас», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Победителем Гран-при Монако стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Материалы по теме
Пиастри отреагировал на первый подиум в сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android