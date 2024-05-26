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Льюис Хэмилтон: в этот уикенд мы заметили обнадёживающие признаки

Льюис Хэмилтон: в этот уикенд мы заметили обнадёживающие признаки
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё седьмое место на Гран-при Монако, отметив, что в этот гоночный уикенд проявились обнадёживающие признаки для немецкой команды.

«В этот уикенд проявились обнадёживающие для нас признаки. Уже три этапа подряд мы выступаем всё лучше и лучше.

На самом деле приятно видеть, что постепенно ситуация меняется. Надеюсь, в следующей гонке у меня тоже будет новое переднее антикрыло.

Я отправлюсь в Канаду и, как всегда, отдам там всего себя для достижения результата. Приятно видеть, что команда демонстрирует хорошие результаты», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 Sky Sports.

Победителем Гран-при Монако стал пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер.

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