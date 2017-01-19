Вольф: Джовинацци не пропадёт с радаров Формулы-1

Глава «Мерседеса»считает, что вице-чемпион GP2не утратит шансов попасть в Формулу-1, пробыв 2017 год резервным пилотом «Феррари».«Джовинацци ещё не управлял болидом Ф-1, так что его нельзя сравнить с Верляйном или Оконом. Паскаль выиграл титул в DTM и потом провёл сезон в Формуле-1, а Эстебан выиграл титулы GP3 и Формулы-3.Уверен, что „Феррари“ найдёт лучший вариант для Джовинацци. Он не пропадёт с радаров. Хороший пример — Валттери Боттас. Он год был третьим пилотом „Уильямса“, а затем стал боевым», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.