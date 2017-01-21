Росси: надеялся, что Виньялес будет меньшей проблемой, чем Лоренсо

Семикратный чемпион MotoGPпризнался, что рассчитывал, чтобудет более слабым напарником, чем, однако понял, что надеяться на лёгкую победу над ним не стоит.«Сначала я надеялся, что он будет меньшей проблемой, чем Хорхе, но, к сожалению, Маверик был очень быстр на тестах. Мне нужно найти способ быть быстрее него. Команда всегда старалась выбрать мне сильного напарника, и это сильная мотивация, чтобы продолжать прибавлять», — приводит слова Росси Motorsport-Total.