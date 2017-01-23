Администратор «Манора»: мы держим в уме начало сезона-2017

Внешние администраторы «Манора» из FRP Advisory по-прежнему надеются, что команда сможет выступить в новом сезоне Формулы-1. Ранее стало известно, что для работы над машиной, участия в тестах и выплаты зарплат сотрудникам «Манору» требуется $ 622 тыс.«Переговоры со всеми заинтересованными сторонами продолжатся, и они в курсе, что команде требуется соответствующее финансирование, чтобы провести тесты. Все держат в уме начало сезона-2017. Однако объявлять пока больше не о чем», — приводит слова представителя FRP Advisory Reuters.