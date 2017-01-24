Вольф: благодаря Берни Формула-1 начала приносить большие деньги

Руководитель «Мерседеса»прокомментировал смену владельцев Формулы-1 и уход«Формула-1 в сегодняшнем виде — это работа Берни. С его помощью чемпионат начал приносить большие деньги. В области современных технологий наш спорт находится в начале пути, но с приходом Liberty Media мы получили экспертов в этой области. Берни жёстко вёл переговоры. Он всегда искал трассы, с помощью которых можно больше заработать. Те, кто давно следит за чемпионатом, не всегда могли это понять», — приводит слова Вольфа Tiroler Togeszeitung со ссылкой на APA.