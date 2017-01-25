Хэмилтон: это странно, но я не люблю водить дорожные автомобили

Пилот «Мерседеса»рассказал, что в повседневной жизни предпочитает ездить на мотоцикле.«Я не люблю ездить по обычным дорогам. Это странно, но я не люблю водить дорожные автомобили. Люблю ездить на мотоцикле. Я живу в Монако, там я вожу мотоцикл. Я приехал в Париж и удивился количеству машин. Каждый делает что хочет. Не понимаю, как вы избегаете аварий, должно быть, в Париже хорошие водители», — приводит слова Хэмилтона TF1.Стоит отметить, что Хэмилтон обладает солидным автопарком из суперкаров.