Росс Браун рассматривает возможность отказа от DRS в Формуле-1

Новый спортивный директор Формулы-1обдумывает отказ от системы DRS. Система позволяет пилотам уменьшать сопротивление потока воздуха за счёт открытия антикрыла, когда они находятся на расстоянии менее секунды от впереди идущей машины.«DRS, система снижения сопротивления, не пользуется повсеместной популярностью. Все фанаты знают, что пилот просто нажимает кнопку в кокпите и обгоняет идущую впереди машину. Действительно ли они хотят такое видеть?» — приводит слова Брауна The Telegraph.