«Андретти» переманил технического директора Формулы-1

Проект «Андретти» увеличивает усилия по попаданию в число участников Формулы-1. С этой целью американская команда наняла Пэта Симондса, который до недавних пор был главным техническим директором Формулы-1.

Как сообщает RacingNews365, Симондс присоединится к «Андретти» на их новой базе в Сильверстоуне после «отпуска по садоводству». Он займёт должность исполнительного технического консультанта.

71-летний Пэт Симондс проработал в организационной структуре Формулы-1 семь лет, с 2017 года. Его карьера в Формуле-1 началась ещё в команде «Тоулмэн», которая позже превратилась в «Бенеттон». Симондс сыграл ключевую роль в двух чемпионских титулах Михаэля Шумахера в 1994 и 1995 годах. Затем Симондс работал в «Рено» и был замешан в «крашгейте» на Гран-при Сингапура 2008 года. Также он работал в «Уильямсе» и «Вёрджин».

Ранее Марио Андретти получил поддержку со стороны членов Конгресса США, которые поставили под сомнение мотивы Формулы-1 в отказе американской команде стать участником чемпионата.