Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис рассказал, о чём молился во время погони за Ферстаппеном в Имоле

Ландо Норрис рассказал, о чём молился во время погони за Ферстаппеном в Имоле
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как молился на Гран-при Эмилии-Романьи во время погони за лидером гонки пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я просто молился о ещё одном круге. Я молился, чтобы кто-нибудь сказал, что у меня будет ещё один круг. Не знаю почему. Я имею в виду, что сделал всё, что мог. Я изо всех сил старался догнать его, отыграть отставание и получить шанс на атаку.

Как только вы оказываетесь менее чем в двух секундах позади, то начинаете терять прижимную силу и сцепление машины с трассой. Шины снова начинают перегреваться. В начале гонки я боролся пару кругов, но затем понял, что мне нужно ещё долго ехать.

Затем, на последнем круге мне удалось подъехать на семь десятых, и ещё хотя бы один круг ему пришлось бы защищаться в первом повороте. Возможно, из этого что-то и могло бы получиться, но я опоздал на один круг. Обидно, но это следствие наших проблем в начале гонки», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев ответил, сумел бы Норрис обогнать Ферстаппена при продлении гонки на пару кругов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android