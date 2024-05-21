Ландо Норрис рассказал, о чём молился во время погони за Ферстаппеном в Имоле

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как молился на Гран-при Эмилии-Романьи во время погони за лидером гонки пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я просто молился о ещё одном круге. Я молился, чтобы кто-нибудь сказал, что у меня будет ещё один круг. Не знаю почему. Я имею в виду, что сделал всё, что мог. Я изо всех сил старался догнать его, отыграть отставание и получить шанс на атаку.

Как только вы оказываетесь менее чем в двух секундах позади, то начинаете терять прижимную силу и сцепление машины с трассой. Шины снова начинают перегреваться. В начале гонки я боролся пару кругов, но затем понял, что мне нужно ещё долго ехать.

Затем, на последнем круге мне удалось подъехать на семь десятых, и ещё хотя бы один круг ему пришлось бы защищаться в первом повороте. Возможно, из этого что-то и могло бы получиться, но я опоздал на один круг. Обидно, но это следствие наших проблем в начале гонки», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.