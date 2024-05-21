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«Гордимся средним пальцем, который ты нам показал!» Фанаты извинились перед Ферстаппеном

«Гордимся средним пальцем, который ты нам показал!» Фанаты извинились перед Ферстаппеном
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Итальянские фанаты «Феррари» извинились перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за своё поведение на Гран-при Эмилии-Романьи. Они записали видеообращение трёхкратному чемпиону Формулы-1.

«Мы так гордимся средним пальцем, который ты нам показал!

Мы просто хотим извиниться за то, что были идиотами. Я показал тебе большой палец вниз», — говорит первый фанат.

«Мы хотим сказать, что нам очень жаль. Это наша вина, а не твоя, что ты показал нам средний палец.

Мы так гордимся средним пальцем, который ты нам показал!» — сказал второй.

«Мы хотим сказать спасибо, Макс. После этого ты стал для нас легендой», — добавили они.

В Имоле Макс Ферстаппен и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказали историю о фанатах, которые задирали их во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

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